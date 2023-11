COP28 aprova fundo climático de U$ 420 milhões para países vulneráveis

Anúncio feito no primeiro dia da conferência é considerado histórico

Giuseppe CACACE / AFP Fundo climático visa auxiliar na recuperação de nações afetadas pelos efeitos do aquecimento global



A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), sediada em Dubai, nos Emirados Árabes, aprovou um fundo climático destinado a financiar perdas e danos de países vulneráveis no primeiro dia da cúpula. Os Emirados Árabes foram os primeiros a anunciar sua contribuição, com um montante de US$ 100 milhões. Em seguida, a Alemanha também se comprometeu com a mesma quantia. O Japão, por sua vez, anunciou uma contribuição de US$ 10 milhões, enquanto o Reino Unido disponibilizou US$ 75 milhões.

O presidente da COP28, Sultan Al Jaber, destacou a importância dessa decisão, ressaltando que é a primeira vez que uma medida é adotada logo no primeiro dia de uma conferência desse tipo. Além disso, ele enfatizou que essa ação estabelece uma ambição clara para apresentar uma decisão abrangente nos próximos 12 dias de evento. Com essa aprovação, espera-se que os países vulneráveis tenham um suporte financeiro adequado para lidar com os impactos das mudanças climáticas. O fundo climático será essencial para auxiliar na recuperação e no desenvolvimento sustentável dessas nações, que são mais afetadas pelos efeitos do aquecimento global. A COP28 continua em andamento e espera-se que outras medidas e acordos sejam estabelecidos ao longo dos próximos dias. A conferência reúne líderes e representantes de diversos países, que buscam soluções conjuntas para enfrentar os desafios climáticos globais.