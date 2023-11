Papa brinca com estado de saúde e faz apelo aos líderes da COP28: ‘Pensem no bem comum e no futuro dos seus filhos’

Pontífice foi impedido pelos médicos de viajar para Dubai devido a uma bronquite ‘muito aguda’, mas relatou que está melhor e não tem mais febre

Tiziana FABI / AFP Papa Francisco saúda a multidão ao chegar para uma audiência aos membros do comité e da fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa



Apesar de ter sido impedido de viajar para a COP28, que começou nesta quinta-feira, 30, o papa Francisco, que está fragilizado devido a uma gripe e apresenta uma bronquite ‘muito aguda’, não deixou de mandar um recado para os líderes internacionais que estão em Dubai para discutir as questões climáticas. “Oxalá que, a intervir, na #COP28 sejam estrategistas capazes de pensar mais no bem comum e no futuro dos seus filhos do que nos interesses contingentes de algum país ou empresa”, escreveu na publicação, pedindo que os países pensem mais no bem comum do que nos interesses contingentes de algum país ou empresa. Segundo ele, dessa forma é possível, “mostrar a nobreza da política, e não a sua vergonha”, acrescentou. O pontífice de 86 anos, que sofre de bronquite, foi forçado a cancelar sua viagem à reunião de cúpula anual do clima, COP28, que acontece este ano em Dubai. A Santa Sé será representada pelo número dois do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. O papa argentino fez da defesa do meio ambiente um dos pilares de seu pontificado e deveria ser o primeiro chefe da Igreja Católica a participar nesta cúpula da ONU desde sua criação, em 1995.

Apesar da situação delicada, já que a saúde do pontífice é preocupante há tempo, Francisco brincou com a situação nesta quinta. “Como veem, estou vivo”, disse aos participantes de um seminário de “Ética na gestão da saúde”, citado em comunicado do Vaticano. “O médico não me deixou ir a Dubai. A razão é que faz muito calor lá e se passa do calor para o ar-condicionado. E nesta situação de bronquite [não é conveniente]. Agradeço a Deus que não foi uma pneumonia”, explicou. “É uma bronquite muito aguda, infecciosa. Não tenho mais febre, mas continuam os antibióticos”, detalhou. Em sua audiência semanal de quarta-feira, o papa parecia cansado e com dificuldades para respirar e pediu a um assistente que lesse seu texto. O pontífice, que na juventude foi submetido a uma ablação parcial de um pulmão, tinha programado um discurso no sábado, durante sua estadia nos Emirados Árabes Unidos agendada inicialmente de sexta-feira a domingo.

*Com agências internacionais