Coreanos acordaram dois anos mais jovens nesta quinta-feira; entenda

País contava com três métodos diferentes de contagem de idade e assumiu o modelo internacional como o oficial

Markus Winkler │Unplash Na Coreia do Sul existem três métodos de contar a idade



Os coreanos conseguiram neste quinta-feira, 1, algo que boa parte das pessoas querem: rejuvenescer. Isso porque eles acordaram dois anos mais jovens. A razão por trás desse benefício não é um milagre, como pode parecer, mas está associado ao fim de uma decisão administrativa no país que entrou em vigor hoje. O governo sul-coreano decidiu acabar com o sistema que permitia três formas diferentes de contar a idades: internacional, coreana e a idade segundo o calendário. A partir dessa quinta, a que está valendo é a internacional, o que reduz em até dois anos a idade de alguns sul-coreanos, e acaba com a dificuldade que existia de saber a idade real dos nativos. A idade internacional, que é a mais conhecida no mundo e que conta a idade a cada aniversário, costumava ser utilizada em questões administrativas. Mas, no dia a dia, se aplicava a idade coreana, que leva em conta o tempo da criança dentro da barriga da mãe e faz com que ela já nasça com um ano e complete seu primeiro ano 1º de janeiro e todo ano no réveillon eles somam mais uma idade. Por fim, a idade segundo o calendário mistura as duas anteriores, ou seja, ele nasce com 0 anos, mas completa um ano em 1º de janeiro. Na prática, uma pessoa tem até três idade diferentes, por exemplo, no caso do presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, ele tem 62 anos no sistema internacional, 63 no método do calendário e 64 na idade coreana. Contudo, oficialmente essa confusão acabou hoje, mas, na prática, não deve acontecer, uma vez que na Coreia do Sul há uma hierarquia que se baseia no ano de nascimento das pessoas, o que faz com que a idade coreana ainda deva ser utilizada.