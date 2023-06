Vídeo mostra exato momento em que jovem de 18 anos desaparece no mar das Bahamas após pular do barco

Cameron Robbins estava em uma viagem de formatura do ensino médio; caso aconteceu no dia 24 de maio e as buscas pelo corpo foram suspensas uma semana depois

Reprodução/Instagram/ _virginiamoore Cameron Robbins desapareceu no dia 24 de maio no mar das Bahamas



Um vídeo compartilhado nesta semana nas redes sociais mostra o exato momento em que Cameron Robbins, um jovem de 18 anos, desaparecer no mar das Bahamas após pular do barco em que estava com amigos comemorando a formatura no ensino médio. O caso aconteceu no dia 24 de maio, três dias após ele se formar, e ainda não há evidências sobre o menino, contudo o mar em que ele pulou é conhecido por ter tubarões. Na gravação, é possível ver Robbins nadando a pouco metros do barco e segundo depois desaparecendo, o que gerou um verdadeiro alvoroço entre as pessoas que estavam na embarcação. Algumas pessoas nas redes sociais chegaram a dizer que logo nos segundo iniciais é possível ver um tubarão rondando o menino. Por dias a guarda costeira dos Estados Unidos vasculhou a região perto da Ilha de Athol – onde aconteceu o caso -, porém, a procura foi mal sucedida, segundo declarações ao jornal britânico ‘Daily Mail’. Os tripulantes também ajudaram nas buscas, mas não encontraram nada. Na semana passada as buscas pelo corpo foram suspensas.

O pulo no mar aconteceu por volta das 21h40 (22h40 em Brasília) após Cameron ser desafiado a mergulhar. Segundo o Distrito da Guarda Costeira dos EUA, as buscas foram suspensas enquanto aguardam novos desenvolvimentos. “Fomos informados pelo RBDF esta noite de que eles estavas suspendendo os esforços de busca ativa enquanto aguardavam novos desenvolvimentos e não estavam solicitando mais assistência da Guarda Costeira após notificar a família de Robbins. Oferecemos nossas mais sinceras condolências à família e amigos de Cameron Robbins”, diz o comunicado. A família do jovem comentou a decisão e disse que agradeceu ao governo de Bahamas, a Guarda Costeira dos EUA, a Marinha Cujan Unida e ao congressista Garrett Graves pela ajuda. O diretor da escola em que o jovem estudava, a U-High (University Laboratory School), também se manifestou por meio das redes sociais. “Em momentos como esses, precisamos estar junto com a família para orar e dar suporte uns aos outros. Por favor, junte-se a nós para orar por Cam, a família dele e todas as pessoas envolvidas nas buscas”.

#cruiseship #cameronrobbins ♬ original sound – Kímbra @_kimbra_ ⚠️TRIGGER WARNING ⚠️ Cameron Robbins, 18, was dared to jump off the cruise ship he was on. he disappeared into the water and has yet to be found. They called off the search today 5/28/22 prayers to his family, friends, classmates, and all who are affected. #batonrouge