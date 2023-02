Coreia do Norte dispara mísseis e fala em uso do Pacífico como ‘campo de tiro’

Lançamentos foram detectados pelo exército da Coreia do Sul e por Tóquio

KCNA/via REUTERS Coreia do Norte é comandada pelo ditador Kim Jong-un



A Coreia do Norte anunciou o disparo de dois mísseis balísticos de curto alcance nesta segunda-feira, 20. O lançamento foi detectado pelo exército da Coreia do Sul, que informou a identificação de dois mísseis balísticos de curto alcance disparados de áreas de Sukchon na província de Pyongan do Sul entre 07:00 – 07:11 (19:00-19:11 no horário de Brasília)”, assim como por Tóquio. O gabinete do primeiro-ministro indicou que a Coreia do Norte havia lançado “um míssil balístico suspeito” e a guarda costeira emitiu alertas sobre vários projéteis. Em comunicado, Pyongyang disse que havia lançado dois disparos usando lançadores de foguetes múltiplos de 600 mm”, no mar do Leste, referindo-se ao mar do Japão. O novo lançamento acontece menos de 48 horas após o governo norte-coreano realizar o disparo “surpresa” de um míssil balístico intercontinental.

O Japão informou que o míssil voou por 66 minutos e caiu em sua zona econômica exclusiva. Em resposta, Seul e Washington realizaram exercícios aéreos conjuntos no domingo, apresentando um bombardeiro estratégico e caças furtivos. Em mensagem divulgada nesta segunda, Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, alertou que Pyongyang continuará com “ações correspondentes” a quaisquer ameaças percebidas. “A frequência de uso do Pacífico como nosso campo de tiro depende das ações das forças americanas”, declarou em comunicado divulgado pela agência oficial KCNA.

*Com informações da EFE