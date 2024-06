Coreia do Norte lança balões com lixo em retaliação à Coreia do Sul

Forças Armadas sul-coreanas alertaram a população para não tocar em objetos suspeitos que possam cair do céu

No último final de semana, a Coreia do Norte realizou um segundo ‘ataque’ enviando cerca de 600 balões carregados de lixo e esterco em direção à Coreia do Sul. Essa ação foi considerada uma retaliação após ativistas sul-coreanos lançarem panfletos com mensagens contra o regime norte-coreano pela fronteira. Os balões lançados pela Coreia do Norte foram encontrados em várias partes do território sul-coreano, carregando resíduos como bitucas de cigarro, restos de tecido, papel e vinil. Apesar disso, nenhuma substância perigosa foi detectada nos materiais, de acordo com o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul. As Forças Armadas sul-coreanas alertaram a população para não tocar em objetos suspeitos que possam cair do céu, orientando que qualquer material encontrado seja reportado às autoridades locais. Até o momento, não houve relatos de feridos ou danos materiais causados pelos balões enviados pela Coreia do Norte.

Em resposta aos lançamentos, o governo de Seul emitiu alertas aos celulares da população informando sobre a detecção de objetos suspeitos vindos do Norte. As autoridades sul-coreanas estão lidando com a situação e enviaram equipes para recolher os destroços dos balões encontrados no país.

Além dos balões, a Coreia do Norte tem realizado uma série de provocações recentes, incluindo o lançamento fracassado de um satélite espião e diversos mísseis de curto alcance. Essas ações têm aumentado as tensões entre os países, com a Coreia do Norte demonstrando sua capacidade de atacar o Sul e gerando preocupações na região.

