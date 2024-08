Coreia do Norte reabrirá fronteira ao turismo estrangeiros em dezembro

País estava fechado após há quase cinco anos devido à pandemia de Covid-19

Yuichi YAMAZAKI / AFP Fronteira da Coreia do Norte estava fehcada há quase cinco anos



A Coreia do Norte reabrirá suas portas ao turismo estrangeiro em dezembro, após quase cinco anos de fechamento devido à pandemia de Covid-19, anunciaram nesta quarta-feira (14) dois operadores turísticos especializados. “Recebemos a confirmação do nosso parceiro local de que o turismo para Samjiyon e, potencialmente, para o restante do país será retomado oficialmente em dezembro de 2024”, informou a Koryo Tours, com sede em Pequim, em seu site. Samjiyon, localizada perto da fronteira norte entre a Coreia do Norte e a China, é uma porta de entrada para o Monte Paektu, onde, segundo a história oficial, nasceu o falecido líder norte-coreano Kim Jong Il. Seu filho e sucessor, Kim Jong Un, investiu somas significativas no desenvolvimento da região, incluindo novos apartamentos, hotéis e uma estação de esqui. A KTG Tours, também com base na China, publicou no Facebook que recebeu informações de que os turistas poderão visitar Samjiyon “neste inverno”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“As datas exatas ainda serão confirmadas. Até agora, apenas Samjiyon foi confirmada oficialmente, mas esperamos que Pyongyang e outros lugares também sejam abertos”, acrescentou a empresa. A Coreia do Norte, um país notoriamente fechado e governado por um regime comunista, fechou suas fronteiras no início de 2020 devido à pandemia de covid-19, chegando a impedir que seus próprios cidadãos retornassem ao território durante esses anos de isolamento. Antes da pandemia, o turismo internacional na Coreia do Norte era limitado, com cerca de 5 mil ocidentais visitando o país a cada ano. Cerca de 20% desses turistas eram norte-americanos, até que Washington proibiu viagens ao país após a prisão e morte do estudante Otto Warmbier, que faleceu após ser repatriado aos Estados Unidos.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Américo