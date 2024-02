Coreia do Norte realiza disparos de mísseis de cruzeiro e intensifica laços com a Rússia

Segundo o Estado-Maior Conjunto de Seul, os mísseis foram detectados às 9h desta quarta-feira, 14, sobre as águas a nordeste da região de Wonsan

EFE/EPA/JEON HEON-KYUN Coreia do Norte dispara mísseis de cruzeiro ao longo de sua costa oriental, reforçando laços com a Rússia e aumentando a preocupação com a instabilidade na região



O Exército da Coreia do Sul informou que a Coreia do Norte realizou disparos de vários mísseis de cruzeiro ao longo de sua costa oriental. Segundo o Estado-Maior Conjunto de Seul, os mísseis foram detectados às 9h desta quarta-feira, 14, sobre as águas a nordeste da região de Wonsan. Em resposta, o comando militar sul-coreano reforçou a vigilância e está observando de perto qualquer atividade adicional do país vizinho. Recentemente, a Coreia do Norte anunciou o teste de um novo sistema de controle para um lançador de múltiplos foguetes. Especialistas acreditam que os lançamentos estão relacionados a esses testes e podem indicar a intenção de vender novos projéteis para Rússia.

Nos últimos meses, Pyongyang e Moscou têm fortalecido seus laços, como evidenciado pela visita do líder norte-coreano Kim Jong-un ao presidente Vladimir Putin em setembro. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul afirmam que Kim Jong-un e Putin concordaram em fornecer armas norte-coreanas à Rússia em troca de apoio técnico de Moscou no desenvolvimento de tecnologia de satélites. A parceria preocupa os países vizinhos e a comunidade internacional, que temem um aumento da instabilidade na região.

Publicado por Caroline Hardt

