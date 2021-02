Coreia do Norte tentou hackear sistema da Pfizer em busca de informações sobre vacina contra Covid-19

Informação foi dada por agência de espionagem da Coreia do Sul, que afirmou que país de Kim Jong-un criou ‘ciberguerra’ em busca de informações sobre vacina

KCNA/via REUTERS Coreia do Norte é comandada pelo ditador Kim Jong-un



A agência de espionagem da Coreia do Sul afirmou nesta terça-feira, 16, que hackers da Coreia do Norte tentaram invadir o sistema de computadores da farmacêutica Pfizer em busca de informações sobre a vacina contra Covid-19 desenvolvida pela empresa norte-americana. “O serviço de inteligência nacional de Seoul nos avisou que a Coreia do Norte tentou obter a tecnologia envolvendo a vacina contra a Covid e o tratamento da doença usando uma ‘ciberguerra’ para hackear a Pfizer”, afirmou um membro do parlamento da Coreia do Sul, Ha Tae-keung, em entrevista a agências locais de notícia.

Segundo o canal norte-americano CBS, o país é conhecido por ter um “exército” com milhares de hackers treinados para atacar companhias e institutos de pesquisa no país vizinho e em outros lugares do mundo. Apesar da suposta tentativa de invasão, o país socialista comandado por Kim Jong-un, que fechou as fronteiras no mês de janeiro de 2020 com o aumento de casos na China, afirma não ter registrado casos de Covid-19, o que é colocado em dúvida por alguns especialistas. Mesmo com o suposto número zerado de casos, o país deverá receber cerca de 2 milhões de doses do imunizante desenvolvido pela AstraZeneca com a Universidade de Oxford por meio do consórcio Covax/Facility.