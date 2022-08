Coreia do Norte venceu a guerra contra a Covid-19, afirma Kim Jong-Un

Ditador decretou o fim das medidas de isolamento social e comemorou o fato do país não ter casos da doença; organizações internacionais contestam a manifestação

EFE/EPA/KCNA Apesar do anúncio de Kim Jong-Un, entidades contestaram a afirmação de que o país venceu a Covid-19



O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, afirmou à mídia estatal na quinta-feira, 11, – ainda quarta-feira, 10, no Brasil – que seu país superou a Covid-19, anunciou o fim das medidas de isolamento social e comemorou o fato da república não apresentar casos de coronavírus. A informação, porém, foi contestada por organizações internacionais. A irmã do totalitário, Kim Yo-Jong, informou que Un não está se sentindo bem e que apresentou febre alta. “Mesmo gravemente doente e com febre alta, ele não conseguiu se deitar, pensando nas pessoas de quem teve que cuidar”, disse. Em um “milagre sem precedentes”, segundo o governo norte-coreano, Pyongyan nunca contabilizou casos de Covi-19 e, desde a última quinta-feira, quase 5 milhões de pacientes com mal-estar e febre se recuperaram totalmente dos sintomas. No total, foram 73 mortes por Covid-19 no país. Entidades internacionais argumentam que o baixo número de casos confirmados na Coreia deve-se ao fato de haver poucos testes no país para realizar o diagnóstico e acompanhar a proliferação da doença respiratória.