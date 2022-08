Marqueteiro de Ciro, João Santana tem AVC e é internado na UTI de hospital de São Paulo

Apesar da internação, a assessoria do PDT disse que o jornalista continua com as atividades de coordenação da campanha

Reprodução/Redes sociais Jornalista João Santana está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês



O jornalista João Santana sofreu, nesta terça-feira, 9, um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O baiano, que é marqueteiro de Ciro Gomes (PDT), candidato à Presidência da República, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com a unidade de saúde, João Santana recebe tratamento referente ao problema de saúde e o quadro é estável. O marqueteiro é atendido pelas equipes médicas do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e do Dr. Ayrton Massaro. Apesar da internação, a assessoria do PDT disse que o jornalista continua com as atividades de coordenação da campanha. Nas redes sociais de Ciro, João Santana publicou um vídeo acalmando a todos os colegas. “Estou me recuperando, estou bem. Estou com autorização médica escrevendo umas coisinhas. Mandem orações e vibrações para mim. Estou muito bem e vou ficar ainda melhor”, disse.