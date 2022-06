Coreia do Sul acusa Coreia do Norte de lançar míssil balístico ao mar

Autoridades sul-coreanas e americanas dizem que o teste pode acabar em teste de armamento nuclear

KCNA via REUTERS Coreia do Norte fez mais um teste de míssil balístico e criou tensões na Ásia



As forças armadas da Coreia do Sul afirmaram que a Coreia do Norte lançou pelo menos um míssil balístico não identificado em direção ao mar, estendendo uma série de provocações este ano, que autoridades americanas e sul-coreanas dizem que pode culminar com um teste de armamento nuclear. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul no domingo não disse imediatamente o quão longe a míssil voou. O lançamento foi a 18ª rodada de lançamentos de mísseis da Coreia do Norte apenas em 2022 – uma série que incluiu as primeiras demonstrações de mísseis balísticos intercontinentais do país em quase cinco anos – enquanto o líder Kim Jong Un pressiona visando cimentar o status do país como potência nuclear e negociando concessões econômicas e de segurança a partir de uma posição de força. Autoridades sul-coreanas e norte-americanas dizem que também há sinais de que a Coreia do Norte está avançando com os preparativos em seu campo de testes nucleares na cidade de Punggye-ri, no nordeste do país, para seu primeiro teste nuclear desde setembro de 2017.

*Com informações do Estadão Conteúdo