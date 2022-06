Datena nega que desistiu de candidatura ao Senado: ‘Estão com medo de eu ganhar’

Apresentador disse no ‘Brasil Urgente’ que, segundo pesquisas, hoje ele seria eleito em São Paulo

Reprodução/Band Datena falou sobre pré-candidatura ao Senado de São Paulo no 'Brasil Urgente'



O apresentador José Luiz Datena afirmou neste sábado, 4, no “Brasil Urgente”, da Band, que não desistiu da carreira política. “O povão está falando muito: ‘O Datena vai deixar a pré-candidatura ao Senado de São Paulo’. Estão falando porque estão com medo de eu ganhar essa ‘bagaça’”, declarou o jornalista, que é filiado ao PSC (Partido Social Cristão). “Hoje, eu seria eleito senador da República por São Paulo porque em todas as pesquisas eu estou na frente, graças ao amado povo da capital e do interior. Mesmo porque, eu estou aqui para não guardar a língua na boca.” Para Datena, boa parte dos eleitores querem que ele se candidate, mas muitos políticos não o querem no Senado.

“O povo me quer, tanto que seria eleito hoje senador. Os políticos não me querem lá porque lá vou fazer o que estou fazendo aqui [na TV]. Muitos políticos não me querem e querem o cargo que eu estou pleiteando”, afirmou. O apresentador do “Brasil Urgente” também reforçou sua parceria com o pré-candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), que possui o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL). “Tem muita gente que está do lado, por exemplo, do Presidente da República, cujo candidato é o mesmo que está comigo, que é o Tarcísio, que parece que está fazendo mais um jogo para o Lula ser eleito do que o contrário. Os outros adversários, parece que os caras jogam mais contra o presidente do que a favor”, comentou. “Não desisti de candidatura nenhuma, não adianta ficar falando”, concluiu.