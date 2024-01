Coreia do Sul acusa Coreia do Norte de disparar mísseis próximo à sua fronteira pelo terceiro dia consecutivo

Tensões entre as duas Coreias têm aumentado desde que o norte realizou testes de balísticos em 2022; Seul mantém uma prontidão firme e monitora de perto as ações

STR / KCNA VIA KNS / AFP Míssil balístico intercontinental (ICBM), Hwasongpho-17 das forças estratégicas da Coreia do Norte antes de um lançamento de teste realizado em julho de 2022



A Coreia do Norte realizou pelo terceiro dia consecutivo disparos de projéteis de artilharia próximo à sua fronteira da Coreia do Sul, informaram os sul-coreanos que rejeitaram as declarações de Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano, considerando-as como propaganda vulgar e cômica. Diante dessa situação, a Coreia do Sul fez um apelo para que a Coreia do Norte suspenda suas ações provocativas, caso contrário, enfrentará uma resposta severa. As tensões entre as duas Coreias têm aumentado desde que o norte realizou testes de mísseis em 2022. Em resposta aos disparos de artilharia, Seul também respondeu com tiros de artilharia. No entanto, o acordo de 2018, que tinha como objetivo reduzir as tensões militares entre os dois países, está agora em risco de ruir. Especialistas acreditam que a Coreia do Norte intensificará seus testes de armas antes das eleições na Coreia do Sul, marcadas para abril, e nos Estados Unidos, previstas para novembro. Diante desse cenário, a Coreia do Sul mantém uma prontidão firme e monitora de perto as ações da Coreia do Norte. Por sua vez, Kim Yo-jong, em seu comunicado, chamou os militares sul-coreanos de “gangsters” e alertou para a possibilidade de um confronto acidental devido a um erro de cálculo. Além disso, ela criticou o presidente sul-coreano conservador e elogiou seu antecessor liberal.