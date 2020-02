Coreia do Sul registra 1ª morte por coronavírus e 53 novos contágios

EFE/Yang Ji-Woong De acordo com o Centro para o Controle e Prevenção de Doenças da Coreia (KCDC), morreu um homem no condado de Cheongdo



Autoridades da Coreia do Sul confirmaram nesta quinta-feira (20) a primeira morte causada pelo novo coronavírus — além de 53 novos casos. Isso aumenta para 104 o número de contágios desde que a epidemia começou a se propagar pelo país, há cerca de um mês.

De acordo com o Centro para o Controle e Prevenção de Doenças da Coreia (KCDC), morreu um homem no condado de Cheongdo, que faz fronteira com a cidade de Daegu — onde 51 dos 53 casos anunciados foram relatados dentro e nos arredores da cidade.

A primeira morte por Covid-19 na Coreia do Sul ocorreu na quarta-feira (19), e a presença do coronavírus no corpo da vítima foi confirmada nesta manhã. Quanto aos casos em Daegu, a maioria parece estar ligada a uma mulher de 61 anos — que as autoridades de saúde acreditam ser uma “supercontagiadora”.

A mulher em questão frequenta a igreja Shincheonji, que celebrou uma missa em Daegu no domingo passado em que participaram cerca de mil paroquianos. Acredita-se que esse foi um dos principais focos de infecção, uma vez que pelo menos 23 dos recém-infectados estiveram presentes na cerimônia.

Ela também visitou recentemente Cheongdo, onde morreu a primeira vítima do coronavírus na Coreia do Sul. Em entrevista coletiva, o prefeito de Daegu, Kwon Young-jin, pediu para que os moradores da cidade permaneçam em casa o maior tempo possível.

O diretor do KCDC, Jung Eun-kyeong, em declaração divulgada pela agência de notícias Yonhap, recomendou que as pessoas que visitaram a igreja de Daegu e o hospital Daenam em Cheongdo fiquem em casa e liguem para o número de emergência do hospital caso apresentem algum sintoma.

*Com informações da EFE