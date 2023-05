Coroação de Charles III é a mais cara da história da monarquia britânica; saiba o valor

Sucessor de Elizabeth II tentou organizar uma celebração menos pomposa do que a de sua mãe, mas gastos com segurança encareceram o evento

LOIC VENANCE/AFP Súditos acampam ao longo da rota da procissão por onde o rei passará



Apesar de Charles III ter preferido uma cerimônia de coroação mais simples em relação às demais já realizadas, a quantia investida permaneceu alta. Segundo estimativa da imprensa mundial, é a mais cara da história da monarquia britânica. Os investimentos deverão superar a coroação de Elizabeth II, em 1953, que custou 1,57 milhões de libras à época (corrigido, esse montante chega a 50 milhões de libras, ou R$ 312 milhões). Não se sabe o valor exato porque o Palácio de Buckingham não divulgou os custos do evento deste sábado. Quem primeiro estimou os custos foi Kinsey Schofield, apresentadora do podcast To Di for Daily e notória comentarista de questões que envolvem família real. Jornais como The New Tork Yimes e The Guardian repercutiram a notícia ou fizeram os próprios balanços, e o valor sempre gira em torno de 100 milhões de libras (R$ 629 milhões, na cotação atual).

Em entrevista à revista Marie Claire, Schofield alertou que o valor exato não deverá vir a público tão cedo. Para ela, as pessoas só vão ter acesso a essa informação quando for publicado um relatório referente às finanças dos membros da realeza. O New York Times também aponta que boa parte dos gastos está relacionado a questões da segurança. Em um Reino Unido em plena crise, com a inflação que não fica abaixo dos 10%, uma pesquisa mostrou que 51% dos britânicos acreditam que a cerimônia não deveria ser paga com dinheiro público. “Não haverá extravagância ou excesso”, prometeu o ministro do Gabinete do Reino Unido, Oliver Dowden. “Mas é um momento maravilhoso da nossa história, e as pessoas não gostariam de nos ver economizando”, acrescentou.

Protestos do movimento antimonarquista britânico estão marcados para acontecer no centro de Londres. A coroação de Charles III é a primeira em 70 anos e contará com mais de 2.000 pessoas — menos do que na coroação de Elizabeth II, quando foram convidadas 8.000 pessoas —, entre elas o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O tempo do evento, diferentemente do de Elizabeth II que teve três horas de duração, está estimado um pouco mais de uma hora.