Coroação do rei Charles III é marcada para o dia 6 de maio

O Palácio de Buckingham anunciou, nesta terça-feira, 11, que a Cerimônia de Coroação do rei Charles III será no dia 6 de maio de 2023. O evento será realizado na Abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra, e será conduzido pelo Acerbispo de Canterbury. O local, inclusive, foi palco da coroação, do casamento e do velório da rainha Elizabeth II . A monarca morreu no dia 8 de setembro, aos 96 anos, por causas naturais. Automaticamente, seu filho Charles, de 73 anos, foi nomeado rei, mas só receberá a coroa após completar oito meses da morte de sua mãe. Elizabeth II, inclusive, só foi coroada pouco mais de um ano após sua posse. “A coroação refletirá o papel do monarca hoje e olhará para o futuro, ao mesmo tempo em que está enraizado em tradições e pompa de longa data”, disse o comunicado emitido pelo palácio.