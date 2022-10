Japão reabre para turismo após ficar fechado por mais de dois anos devido à Covid-19

País fechou as fronteiras no início da pandemia e chegou a impedir o retorno de residentes estrangeiros; autoridades esperam que retorno dos visitantes melhore a economia

Pixabay/Sofia Terzoni Japão voltou a receber turistas nesta terça-feira, 11, após mais de dois anos com as fronteiras fechadas



Após dois anos e meio de duras restrições devido à pandemia de Covid-19, o Japão reabriu ao turismo nesta terça-feira, 11. As autoridades japonesas esperam que a chegada dos visitantes ajude na economia do país que está com sua moeda desvalorizada. O iene está avaliado em cerca de 145 por dólar, patamar não visto em duas décadas. O governo já interveio uma vez para fortalecer a moeda, e o primeiro-ministro Fumio Kishida citou a fraqueza do iene como um fator que ele espera que ajude a atrair turistas. Na madrugada desta terça-feira, chegaram turistas de Israel, França e Reino Unido. “É um sonho muito, muito longo tornado realidade”, disse Adi Bromshtine, uma aposentada de 69 anos que chegou ao aeroporto de Haneda, em Tóquio, vindo de Israel. “Planejamos antes da covid e estávamos esperando”, disse. Itay Galili, um estudante de 22 anos, disse que monitorou de perto as notícias para saber quando as fronteiras serão reabertas. “Assim que soube que iam reabrir no dia 11, comecei a planejar. As passagens eram caras (…) mas nenhum preço é muito alto”, acrescentou. O Japão fechou suas fronteiras logo no início da pandemia e chegou a impedir o retorno de residentes estrangeiros. Contudo, a partir desta terça, a entrada sem visto para visitantes de 68 países e territórios foi retomada, mas, ainda existem algumas exigências que precisam ser cumpridas, como a obrigatoriedade de estar vacinado ou apresentar teste negativo de coronavírus três dias antes de viajar. O Japão recebeu um recorde de 31,9 milhões de visitantes estrangeiros em 2019, mas o número caiu para 250.000 em 2021.

*Com informações da AFP