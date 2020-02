Coronavírus: total de mortes na China sobe para 2.004

EFE/EPA/SHEPHERD ZHOU Já são mais de 74 mil casos no país



A Comissão Nacional de Saúde da China informou nesta terça-feira (18) que o número de casos de coronavírus no país subiu para 74.185 e o total de mortes aumentou para 2.004.

No comunicado, a Comissão afirmou ainda que há 5.248 casos suspeitos na China e que 14.376 pessoas já foram curadas. O documento informou, também, que há 62 casos da doença confirmados em Hong Kong, com um óbito, dez casos em Macau e 22 em Taiwan.

Brasil

O Ministério da Saúde informou hoje que há cinco casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. A pasta e as entidades de Saúde dos Estados monitoram os casos.

Em coletiva de imprensa, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, informou que, até o momento, tratam-se de três homens e duas mulheres.

Ao todo, desde o início do monitoramento do vírus no país, 45 casos suspeitos de coronavírus foram descartados. Não há presença do vírus em território brasileiro, garante a pasta.

* Com informações do Estadão Conteúdo