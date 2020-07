Estados Unidos lidera número de óbitos pela Covid-19, seguido pelo Brasil e Reino Unido

BRUNO CRUZ/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Mundo soma 650 mil mortes por coronavírus



O número de mortes por coronavírus no mundo passou de 650 mil nesta segunda-feira, 27, segundo levantamento realizado pela Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos. O país lidera o número de vítimas da Covid-19, com 147.143 óbitos, seguido pelo Brasil, com 87.004; Reino Unido, com 45.844; México, com 43.680 e Itália, que soma 35.112 mortes por causa da pandemia.

No último sábado, 25 de julho, a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que mais de 15,5 milhões de pessoas foram infectadas pelo coronavírus no mundo. O ranking dos 12 países mais afetados pela pandemia está praticamente inalterado há dias, com a exceção da Espanha, que ultrapassou o Paquistão e subiu do 11º para o 12º lugar devido aos novos focos da doença em algumas regiões espanholas. Os Estados Unidos lideram a lista, com mais de 4 milhões de casos confirmados de Covid-19, seguidos pelo Brasil, com 2,28 milhões de contágios desde o início da pandemia.