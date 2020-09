Covid-19: Mundo se aproxima de 29 milhões de casos e supera 920 mil mortes

A Índia continua sendo o país com o maior número de casos diários atualmente, com uma média acima de 92 mil nos últimos dias

EFE/ Quique García A Europa está começando a se preocupar com a segunda onda do novo coronavírus



O número total de casos de Covid-19 reportados oficialmente pelos países à Organização Mundial da Saúde (OMS) chegou a 28,9 milhões nesta segunda-feira, após um aumento de 233.224 nas últimas 24 horas. A quantidade de novos casos reportados foi menor do que a apresentada no dia anterior pela organização, cerca de 70 mil a menos. De acordo com a entidade, o mundo contabiliza 921.801 mortes diretamente relacionadas à Covid-19. Desse total, 4.384 óbitos foram confirmados desde o domingo.

A Índia continua sendo o país com o maior número de casos diários atualmente, com uma média acima de 92 mil nos últimos dias, segundo os dados recebidos pela OMS. A lista segue com Estados Unidos (40 mil casos diários), Brasil (33,5 mil), Espanha (12 mil), Argentina (10,7 mil) e França (9,6 mil).

No ranking de mortes recentes, a Índia também tem sido o país mais afetado do mundo, com 1.136 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com a OMS, a lista segue com Brasil (814), EUA (803), México (421), Colômbia (216) e Irã (128).

*Com informações da Agência EFE