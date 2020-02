Coronavírus: Número de novos casos na China diminui, mas ritmo de mortes aumenta

EFE Com o balanço atualizado, a China já totaliza 2.788 mortes e 78.824 casos confirmados de Covid-19



As autoridades sanitárias da China informaram nesta sexta-feira (data local) que nas últimas 24 horas foram confirmados no país 327 novos casos de coronavírus e mais 44 mortes ocorreram devido à doença.

Os novos dados representam uma queda de 24,5% no número de novos contágios em relação ao dia anterior. No entanto, a quantidade de mortes aumentou 52% na comparação com a quarta-feira (25).

Com o balanço atualizado, a China já totaliza 2.788 mortes e 78.824 casos confirmados de Covid-19.

Brasil

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira (27) que o Brasil tem um caso confirmado de coronavírus e outros 132 casos suspeitos, que estão em análise nos laboratórios de referência.

De acordo com o secretário-executivo da pasta, João Gabbardo dos Reis, outras 213 notificações ainda não foram analisadas pelas equipes. “Esses casos ainda não foram analisados e poderão ser colocados como suspeitos ou então apenas parte deles. Não dá pra fazer essa projeção”, declarou.

Caso esses números não analisados sejam confirmados, o Brasil passa a ter mais de 300 casos suspeitos do novo coronavírus. “O número cresceu muito nessas 48 horas, e isso se deve a mudança de critérios e ao fluxo da doença em outros países”, disse.

* Com EFE