Coronavírus: Pânico faz moradores de Miami estocarem produtos

Com pânico por causa do coronavírus, moradores de Miami acabaram com o estoque de alguns produtos em um supermercado Costco. Materiais de limpeza, como os desinfetantes Lysol, Clorox e Purell, desapareceram das prateleiras. As caixas de água mineral também estão limitadas em cinco por consumidor.

O governo divulgou nesta terça-feira (3) que nove pessoas já morreram devido à doença nos Estados Unidos. Porém, todas as vítimas eram de Washington, cidade que fica a quase dois mil km de distância de Miami.

Temor pelo coronavírus faz população estocar mantimentos em Miami. EUA já registra 9 mortes no estado de Washington. https://t.co/dQsam0480g pic.twitter.com/Etya6uxBF9 — Jovem Pan News (@JovemPanNews) March 3, 2020

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, desinfetar superfícies não é muito efetivo na contenção do vírus. Isso porque ele é transmitido por meio do contato com secreções, e as gotículas respiratórias de uma pessoa infectada podem aterrissar na boca ou nariz daqueles que estão dentro de um raio de um metro e meio.

Os especialistas orientam, no entanto, que a melhor forma de se proteger é lavar as mãos regularmente e evitar viajar para áreas de risco, como China, Irã, Itália, Japão e Coreia do Sul. Apesar dos estoques de máscaras também estarem diminuindo, a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que somente as pessoas que estão doentes utilizem o produto.