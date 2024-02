Corpo de Alexei Navalny é entregue à sua mãe após morte

Entrega acontece após pedido da Casa Branca em favor de Liudmila Navalnaya

EFE/EPA/YURI KOCHETKOV Corpo de Alexei Navalny, líder da oposição russa, é entregue à sua mãe após morte em colônia penal na Rússia



O corpo do opositor russo Alexei Navalny, ativista russo que faleceu em uma prisão no Ártico nesta semana, foi entregue neste sábado, 24, à sua mãe, Liudmila Navalnaya. A informação foi divulgada por Ivan Zhdanov, diretor da Fundação Anticorrupção de Navalny, em sua conta no Telegram. Zhdanov agradeceu a todos que solicitaram às autoridades russas a devolução do corpo do político. A entrega ocorre após pedido da Casa Branca em favor de Liudmila, que havia denunciado pressão e chantagem para enterrar o filho “em segredo”. Na semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também encontrou com a viúva e filha do opositor russo, Yulia e Dasha Navalnaya. No encontro, eles discutiram sobre questões políticas e direitos humanos, e Biden expressou suas condolências. O presidente dos EUA afirmou que possuía “admiração pela extraordinária coragem de Alexei Navalny e seu legado de luta contra a corrupção e por uma Rússia livre”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA