Corpo de bebê mamute congelado é encontrado no Canadá

Estima-se que filhote do animal tenha 30 mil anos de idade e está em ótimo estado de preservação

Divulgação / Governo de Yukon Pequeno mamute congelado foi encontrado em ótimo estado de preservação



O corpo de um bebê mamute lanoso foi encontrado congelado no noroeste do Canadá, sob a camada de permafrost (gelo que não derrete). Acredita-se que o filhote, que é do sexo feminino, tenha vivido há cerca de 30 mil anos. A descoberta é a primeira do tipo na América do Norte. Segundo o canal de TV CBC News, o pequeno animal foi encontrado quando um mineiro notou que sua escavadeira havia atingido algo na lama em Eureka Creek, na província de Yukon. O trabalhador chamou o chefe e os dois entraram em contato com as autoridades. Segundo o governo de Yukon, o fóssil é parecido com outro filhote encontrado na Sibéria, oeste da Rússia, em 2007 – este seria “o mamute mumificado mais completo encontrado na América do Norte” e apenas o segundo achado no mundo. A pequena mamute recebeu o nome de ‘Nun cho ga’, que significa ‘grande bebê animal’ na língua dos povos nativos – a área do achado pertence à nação indígena Tr’ondek Hwech’in.