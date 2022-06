Rússia toma cidade de Severodonetsk e invade a vizinha Lisichansk em ofensiva na Ucrânia

Cidades são o último bastião ucraniano na região de Luhansk; Belarus realiza bombardeio

ARIS MESSINIS / AFP Severodonetsk foi palco de diversos combates nas últimas semanas



O exército da Rússia completou neste sábado, 25, a conquista da cidade ucraniana de Severodonetsk e conseguiu entrar nos bairros vizinhos de Lisichansk, após semanas de uma ofensiva devastadora para tomar a região do Donbass, no leste do país. A Ucrânia também enfrentou um “bombardeio maciço” no norte promovido por Belarus, país aliado da Rússia. Severodonestk estava “totalmente ocupada pelos russos”, disse o prefeito da cidade, Oleksandre Striuk, um dia depois que as autoridades ucranianas anunciaram uma retirada da cidade para defender Lysychansk.

Os separatistas pró-Rússia anunciaram pouco antes a tomada da fábrica de produtos químicos Azot em Severodonetsk e a “retirada” de 800 civis que se refugiaram lá. O governador da região de Luhansk, da qual Severodonetsk faz parte, disse que “90% da cidade está danificada e 80% das casas terão que ser demolidas”. Os separatistas também anunciaram que suas forças e as do exército russo entraram em Lysychansk, onde estavam ocorrendo “combates de rua”. “Algumas empresas na cidade já foram tomadas. No momento, está acontecendo combate de rua”, disse um representante dos separatistas pró-Rússia, o tenente-coronel Andrei Marochko, no Telegram. A queda dessas duas cidades poderia facilitar o avanço das tropas russas em direção a Sloviansk e Kramatorsk, mais a oeste na região de Donetsk. Luhansk e Donetsk compõem o Donbass, uma área já parcialmente controlada por pró-russos desde 2014.

*Com informações da AFP