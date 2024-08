Corpo do magnata britânico Mike Lynch é encontrado após naufrágio na Itália; filha segue desaparecida

Incidente, que ocorreu na última segunda-feira (19), resultou na morte de seis pessoas, segundo informações da Guarda Costeira italiana

Alberto Pizzoli/AFP Equipes de resgate operam no Porto de Porticello, perto de Palermo, onde procuram a última pessoa desaparecida no naufrágio



Os mergulhadores encontraram o corpo de Mike Lynch, magnata britânico do setor de tecnologia, após o naufrágio de seu iate de luxo “Bayesian” na costa da Sicília. O incidente, que ocorreu na última segunda-feira (19), resultou na morte de seis pessoas, segundo informações da Guarda Costeira italiana divulgadas nesta quinta-feira. As buscas continuam para localizar a última vítima, a filha de Lynch, Hannah, de 18 anos. O iate afundou rapidamente, a cerca de 700 metros do porto de Porticello, próximo a Palermo, após ser atingido por um tornado. Quinze pessoas, incluindo seis passageiros, foram resgatadas com vida. Ao todo, três homens e três mulheres desapareceram nos destroços. A Guarda Costeira recuperou quatro corpos na quarta-feira (21) e mais dois na manhã desta quinta-feira, confirmando a morte de Lynch, de 59 anos, conhecido como o “Bill Gates britânico”.

Lynch estava a bordo do iate para celebrar o início de uma nova fase de sua vida, após ser absolvido em um julgamento por fraude nos Estados Unidos em junho deste ano. Ele era conhecido por fundar a empresa de software Autonomy, vendida à HP por US$ 11 bilhões em 2011. Entre as outras vítimas do naufrágio estão Jonathan Bloomer, presidente do Morgan Stanley International, sua esposa Judy, e Chris Morvillo, advogado de defesa de Lynch no caso nos EUA, junto com sua esposa.

O incidente levanta questionamentos sobre as causas do naufrágio. Inicialmente, acreditava-se que o mastro de 75 metros do iate havia quebrado, mas novas informações indicam que pode ter havido uma falha na quilha lastrada, que serve como contrapeso do mastro. Giovanni Costantino, diretor do estaleiro que construiu o “Bayesian”, sugeriu que erros humanos contribuíram para a tragédia, ressaltando que a embarcação deveria ter tomado precauções adequadas durante a tempestade. As autoridades continuam investigando as circunstâncias do naufrágio.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira