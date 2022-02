Cotação da moeda russa, o rublo, cai 30% na abertura do mercado

Dia é o primeiro de trabalho nas bolsas de valores após a exclusão do país do sistema de pagamentos Swift

Pixabay Sanções econômicas devem começar a fazer efeito nesta segunda, 28



A cotação da moeda russa, o rublo, caiu 30% após a abertura das bolsas de valores da Ásia e Leste Europeu na manhã desta segunda, 28. O dia é o primeiro após a aplicação de mais sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia, incluindo a exclusão das instituições financeiras do país do sistema internacional de pagamentos Swift, determinado no sábado pelas potências ocidentais. Na sexta, 25, um dólar valia 83,64 rublos no fechamento do mercado; nesta segunda, um dólar passou a valer 119 rublos na abertura. A retirada da Rússia do Swift levou os investidores a anteciparem uma corrida para escapar da moeda russa enquanto as pessoas tentam trocar seu dinheiro por dólares e outras denominações.

Espera-se que as sanções causem problemas grandes para a economia russa, podendo até levar à quebra de instituições financeiras. Um exemplo é o do banco russo Sberbank: o Banco Central Europeu (BCE) constatou na segunda-feira (noite de domingo, 27, no Brasil), a “quebra ou provável quebra” da filial europeia do banco, um dos maiores do país, devido a retiradas “significativas” de depósitos em meio à crise na Ucrânia e a sanções ocidentais. O Sberbank Europe AG, com sede na Áustria, e suas filiais na Croácia e na Eslovênia, “tiveram saídas de depósitos significativas como resultado do impacto das tensões geopolíticas”, explicou o organismo de supervisão bancária do BCE em um comunicado.

