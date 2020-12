Covid-19: Chile permanecerá em estado de catástrofe até março

Dessa forma, é possível que o país sul-americano complete um ano inteiro com a medida em vigor, que visa frear a disseminação do novo coronavírus

EFE/Elvis González/Archivo No Chile, a vacinação contra a Covid-19 será gratuita e voluntária - e está prevista para acontecer no primeiro trimestre de 2021



O governo do Chile anunciou nesta quinta-feira, 3, que prorrogará por 90 dias o estado de catástrofe. Dessa forma, a medida que vigora desde março desse ano como forma de frear a pandemia de coronavírus pode durar um ano inteiro, valendo até 13 de março de 2021. “É o estado de catástrofe que excepcionalmente nos permite restringir as liberdades e movimentos das pessoas e tomar medidas como quarentenas e toque de recolher obrigatório, que consideramos necessárias e devemos ser capazes de tomar caso se tornem mais necessárias”, disse o presidente Sebastián Piñera. O chefe de governo acrescentou que, se as circunstâncias permitirem, a medida pode ser retirada antes do previsto. Nas últimas 24 horas, o país reportou 1.507 casos de Covid-19 e 81 óbitos causados pela doença. Há meses a capital Santiago é o maior foco da pandemia no território: ali, a rede hospitalar chegou à beira do colapso em junho.

O Ministério de Saúde do Chile teme um novo aumento significativo nas contaminações pelo coronavírus em janeiro. “Estamos vendo como essa segunda onda afeta com muita força países muito desenvolvidos, como os Estados Unidos e os países da União Europeia“, disse Piñera. Ainda assim, foi estabelecido que entre os feriados do Natal e do Ano Novo o toque de recolher será adiado de 0h para 2h e que, dependendo da situação em cada bairro ou cidade, será permitido realizar reuniões entre 15 e 30 pessoas. A vacinação contra a Covid-19 no Chile será voluntária e gratuita e deve começar no primeiro trimestre de 2021.

*Com informações da EFE