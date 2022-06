Covid-19: Crianças a partir dos 6 meses poderão tomar vacinas de Pfizer e Moderna nos EUA

Imunização ajudará a proteger contra os resultados mais graves da doença, garantiu o FDA

Kevin David/A7 Press/Estadão Conteúdo - Vacina da Pfizer, assim como a da Moderna, poderão ser aplicadas em crianças de 6 meses



A vacina contra a Covid-19 da Pfizer e Moderna poderá ser aplicada em crianças acima de seis meses de idade, informou a Food and Drug Administration (FDA), órgão norte-americano similar à Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta sexta-feira, 17. A agência concluiu que os benefícios superam riscos e atestou segurança e eficácia dos imunizantes. “Muitos pais, cuidadores e médicos estão esperando por uma vacina para crianças mais novas e esta ação ajudará a proteger crianças de até 6 meses de idade. Como vimos com grupos etários mais velhos, esperamos que as vacinas para crianças mais novas forneçam proteção contra os resultados mais graves do Covid-19, como hospitalização e morte”, explicou, em nota, Robert Califf, comissário da FDA.

Já o diretor do Centro de Avaliação e Pesquisa Biológica da FDA, Peter Marks reforçou a segurança das vacinas. “Como acontece com todas as vacinas para qualquer população, ao autorizar vacinas Covid-19 destinadas a faixas etárias pediátricas, a FDA garante que nossa avaliação e análise de dados sejam rigorosas e completas”, destacou. Na quarta-feira, 15, conforme o jornal americano The New York Times, por unanimidade (21 a 0), o painel consultivo da agência votou pela expansão da autorização de uso emergencial das vacinas. Para isso, a FDA e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) fizeram forte esforço, inundando o comitê com 230 páginas de dados que, segundo eles, mostraram que as vacinas eram seguras e provocavam uma forte resposta imune em crianças.

Nos Estados Unidos, o processo patinou e teve meses de falsos começos. Agora, de acordo com o Times, Estados já encomendaram milhões de doses, e funcionários da Casa Branca disseram que as doses podem ser lançadas na próxima semana. No caso da Moderna, a FDA incluiu em bula o uso de imunizante para pessoas de 6 meses até 17 anos. O imunizante é administrado em uma série primária de duas doses – em intervalo de um mês -, com liberação de reforço (terceira dose) ao menos um mês após completar o ciclo para alguns indivíduos com imunodepressão. Já a bula da Pfizer passou a contar com autorização para crianças de 6 meses até 4 anos. A vacina funciona em um esquema primário de três doses. As duas primeiras são aplicadas em um intervalo de três semanas. A terceira injeção, para os pequenos de 6 meses até quatro anos, é aplicada ao menos oito semanas após a segunda.

