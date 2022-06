Ministério da Saúde vai liberar 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 40 anos 

A definição foi feita ainda na última quinta-feira, 16, em uma reunião entre os responsável pelo Programa Nacional de Imunização (PNI)

EFE/EPA/Eugene Hoshiko / POOL POOL PHOTO Quarta dose da vacina contra a Covid-19 deve ser liberada para pessoas com mais de 40 anos



O Ministério da Saúde deve oficializar na próxima semana a liberação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com mais de 40 anos. A definição foi feita ainda na última quinta-feira, 16, em uma reunião entre os responsável pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). Nela, ficou acertada que na próxima segunda-feira, 20, a pasta deve assinar a nota técnica com a recomendação. Atualmente, a quarta dose do imunizante contra o novo coronavírus, a segunda de reforço, só pode ser aplicada em cidadãos com mais de 50 anos, além dos profissionais da área de saúde. Além disso, a Saúde segue estabelecendo um intervalo de, no mínimo, quatro meses entre uma dose e outra.

Apesar do Ministério da Saúde ainda não ter recomendado oficialmente a quarta dose para pessoas com mais de 40 anos, algumas cidades, como as capitais Teresina, Belém e Distrito Federal, já começaram a aplicação com esta idade. Assim, a expectativa é que mais cidadãos se imunizem na próxima semana. Vale lembrar que, nas últimas semanas, o número de infectados pelo novo coronavírus vem aumentando em todo o Brasil. Desde o começo da pandemia, em março de 2020, mais de 669 pessoas morreram em decorrência da doença no país.

*Com informações do repórter João Victor Rocha