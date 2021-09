Covid-19: EUA aprovam 3ª dose de vacina da Pfizer para maiores de 65 anos

FDA também autorizou para maiores de idade com comorbidades e pessoas expostas à doença como profissionais da saúde, professores, cuidadores, funcionários de supermercados, desabrigados e prisioneiros

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Vacinação para maiores de 65 anos está autorizada nos EUA



A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) autorizou nesta quarta-feira, 23, uma terceira dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para pessoas com 65 anos ou mais e também para maiores de idade com comorbidades e pessoas especialmente expostas à doença. O último grupo de pessoas é composto por profissionais da saúde, professores, cuidadores, funcionários de supermercados, desabrigados e prisioneiros, segundo a FDA. “A decisão de hoje demonstra que a ciência e os dados atualmente disponíveis continuam a orientar a tomada de decisões da FDA para as vacinas contra a Covid-19 durante esta pandemia“, disse a diretora da FDA, Janet Woodcock, em comunicado. De acordo com ela, à medida em que mais informações estiverem disponíveis sobre a “segurança e eficácia” das vacinas, incluindo sobre a terceira dose, a FDA “avaliará” essas informações.

A decisão da FDA foi tomada em meio ao debate nos EUA sobre a necessidade de uma terceira dose para toda sua população e em um momento em que, internacionalmente se discute sobre a conveniência de fazê-lo enquanto vários países sequer têm vacinas suficientes para as primeiras aplicações. A recomendação foi decidida em uma segunda votação, após um comitê de assessores da FDA rejeitar o plano de aplicação da terceira dose para a maioria da população, por considerar insuficientes os testes realizados. A vacina da Pfizer é a única que tem aprovação total da FDA para uso contra a Covid-19 – as de Moderna e Johnson & Johnson têm apenas aprovação de emergência.

