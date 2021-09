Lava do vulcão Cumbre Vieja engole casas e piscinas nas Ilhas Canárias; veja vídeo

Velocidade com a qual material vulcânico percorria ilha de La Palma diminuiu, mas órgãos sismológicos preveem ondas de água fervente e explosões quando magma atingir oceano

Agencia Canaria de Noticias y Audiovisuales/Reproduçaõ de Vídeo/Twitter Vulcão entrou em erupção no dia 19 e já destruiu mais de 300 casas



Imagens registradas pela Agência Canaria de Notícias e Audiovisual nesta segunda-feira, 20, mostram o avanço da lava em La Palma, nas Ilhas Canárias, após a erupção do vulcão Cumbre Vieja. No vídeo, é possível ver as consequências do choque do magma na água, que fumaça e borbulha ao deixar um rastro de destruição que já levou mais de 300 casas ao chão. O material vulcânico avança pela ilha em direção ao oceano desde o último domingo, 19. Inicialmente, a lava percorria as ruas com uma velocidade de 700 metros por hora. Agora, ela vai mais devagar, com média de quatro metros por hora, mas atingindo até 15 metros de altura em alguns pontos. A previsão é de que a lava chegue ao oceano no fim de semana e as imagens do magma atingindo as piscinas dá uma “prévia” de qual pode ser o resultado em larga escala no mar.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que explosões e ondas de água fervente poderão ser registradas após o material da erupção com a água salgada. Por causa disso, a maior parte da região marítima em torno da ilha foi evacuada. Mais de 6 mil pessoas foram retiradas das próprias residências e alocadas para ginásios na cidade, que tem 84 mil habitantes. Além da lava, o vulcão também emite gases nocivos à saúde, como o dióxido de enxofre, que cobre a região das Ilhas Canárias e traz riscos de chuva ácida às regiões montanhosas do arquipélago. A nuvem de fuligem com a substância tóxica deve seguir para partes do Marrocos, Tunísia e Península Ibérica nos próximos dias, o que acendeu alertas na região. Como o material vulcânico avança devagar por La Palma, o governo local permitiu que moradores de oito regiões antes evacuadas fossem até as próprias casas para retirar itens pessoais.

Veja, abaixo, vídeo do momento em que a lava atinge casas em La Palma: