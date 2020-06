Covid-19: Itália registra 49 mortes e curva segue estável; Milão tem protesto

EFE/EPA/PAOLO SALMOIRAGO Curva de óbitos e contágio do coronavírus segue estável na Itália



A agência de Defesa Civil da Itália divulgou neste sábado que o país registrou mais 262 casos de infecção e 49 mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Com isso, o total de óbitos desde o início da pandemia chegou a 34.610.

O balanço segue mostrando uma situação de estabilidade nas últimas semanas entre os casos de infecção e as mortes, conforme avalia a própria Defesa Civil italiana.

Atualmente, existem 21.212 pessoas consideradas contaminadas pelo novo coronavírus, o que representa 331 a menos do que ontem. Em unidades de terapia intensiva estão 152 pacientes, indicando redução de nove, na comparação com a véspera.

Dos casos ativos, 18.586 são de pessoas que cumprem auto isolamento, nas residências que vivem, seja com sintomas leves ou assintomáticos.

Quatro casos registrados nas últimas 24 horas na região do Lácio, onde está Roma, foram de pessoas que desembarcaram do Egito e do Brasil, assim como das cidades do Piemonte e de Bérgamo. Três deles são assintomáticos.

Protesto em Milão

Neste sábado (20), cerca de 5 mil pessoas, segundo os organizadores, se reuniram na Piazza Duomo, em Milão, para protestar contra a atuação das autoridades de saúde da região da Lombardia, a mais afetada pela propagação novo coronavírus.

Um palco foi montado, para que as pessoas pudessem relatar experiências, sobretudo de familiares perdidos, em lares de acolhimento de idosos e hospitais.

O ato começou com homenagem com um minuto de silêncio, pelas vítimas em toda a Itália e na Lombardia, onde mais de 16 mil pessoas morreram, de acordo com os dados oficiais.

*Com Agência EFE