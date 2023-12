Crânio de dinossauro marinho é descoberto no sul da Inglaterra

Animal teria habitado os mares há cerca de 150 milhões de anos; crânio será exibido no museu de Etches no próximo ano

Megan Jacobs/University of Portsmouth Pliossauro aterrorizou os oceanos há cerca de 150 milhões de anos



Um fóssil de crânio de um pliossauro, um réptil marinho pré-histórico, foi encontrado na costa jurássica de Dorset, no sul da Inglaterra. O crânio, que mede dois metros de comprimento, é considerado um dos mais completos já descobertos e pode fornecer novas informações sobre esse predador antigo. O paleontólogo Steve Etches descreve o fóssil como único, pois está completo e possui todos os ossos presentes. Com 130 dentes afiados, o pliossauro era capaz de matar com uma única mordida, e suas presas incluíam outros répteis marinhos. O animal teria habitado os mares há cerca de 150 milhões de anos. A descoberta do fóssil foi feita por Phil Jacobs, amigo e colega de Etches, durante um passeio na praia de Kimmeridge. A recuperação do fóssil foi um trabalho árduo e delicado, realizado pendurado em cordas em um penhasco em ruínas. O crânio será exibido no museu de Etches no próximo ano. “É um dos melhores fósseis com que já trabalhei. O que o torna único é que está completo”, diz ele em entrevista à BBC News. “A mandíbula inferior e a parte superior do crânio estão interligadas, como estariam se ele estivesse vivo. Em todo o mundo, quase não há fósseis encontrados com esse nível de detalhe. E se estiverem, faltam muitos pedaços, enquanto este, embora esteja ligeiramente deformado. Possui todos os ossos presentes”, acrescenta. Os 130 dentes, longos e afiados, chamam bastante a atenção. Isso teria ajudado o pliossauro a perfurar a carne e depois extrair rapidamente suas presas, pronto para um segundo ataque rápido. O pliossauro era uma máquina de matar e, com 10 a 12 metros de comprimento e quatro poderosos membros em forma de nadadeira para se impulsionar em alta velocidade, tornou-se um grande predador dos oceanos. Suas presas se assemelhavam as de outros répteis, como como o seu primo de pescoço comprido, o plesiossauro, e o ictiossauro, este semelhante a um golfinho.

A descoberta ocorreu durante um passeio por uma praia perto da baía de Kimmeridge, considerado Patrimônio da Humanidade da Unesco, o braço da ONU (Organização das Nações Unidas) para educação, ciência e cultura. Phil Jacobs, amigo e colega entusiasta de fósseis de Steve Etches. O fóssil foi encontrado caído no cascalho. Ele chamou Steve, pois não conseguia carregar sozinho devido ao peso. Ambos montaram uma maca improvisada e levaram o fóssil para um local seguro. Um levantamento feito por drones identificou um onde estava o restante do animal. O problema era que a única maneira de escavá-lo era descer de rapel do topo da falésia. Para realizá-lo, foi preciso ficar pendurado em cordas em um penhasco em ruínas, 15 metros acima da praia.

*Com informações da BBC News