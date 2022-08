Cratera profunda no Chile ameaça área ao entorno e apresenta alto risco de colapso

Buraco apareceu em julho e tem 36,5 metros de diâmetro; ele está sendo estudado pelas agências governamentais e as empresas proprietárias da mina

Reuters Equipe especializada investida o que teria ocasionado a abertura do buraco



A misteriosa cratera que apareceu no Chile durante o mês de julho está ameaça área ao entorno que apresenta alto risco de colapso, alertara as autoridades chilenas que estabeleceram um perímetro de segurança. Agências governamentais e as empresas proprietárias da mina estão estudando o que causou o aparecimento no final de julho da cratera de 36,5 metros de diâmetro. “Considerando que o referido cenário representa uma ameaça à vida e à integridade física das pessoas, o acesso à zona foi restringido até que os estudos técnicos o justifiquem”, disse o escritório de emergência em seu site. A área corre alto risco de novas rachaduras ou afundamento perto da mina de Alcaparrosa, cerca de 665 km ao norte de Santiago, disse o Comitê de Gestão de Riscos de Desastres para região do Atacama na noite de sábado. Ainda que a origem do buraco seja desconhecida, o governo do Chile acusa a empresa canadense Lundin Mining que detém 80% da propriedade. Entretanto, um executivo sênior da companhia disse recentemente que são necessários mais estudos para determinar a origem da cratera. As operações na mina continuam suspensas. Tanto o governo quanto a empresa disseram que até agora nenhum perigo foi detectado na cidade vizinha de Tierra Amarilla.