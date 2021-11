Criança de 9 anos salva família após desbloquear celular com o rosto do pai e acionar socorristas

Jayline Barbosa ligou para o serviço de emergência após seus pais desmaiarem por terem inalado monóxido de carbono vindo de um gerador

Reprodução/ Boston 25 News Criança acionou socorristas e evitou a morte dos pais



Uma criança de 9 anos salvou o pai ao ligar para o serviço de emergência na cidade de Brockton, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O caso aconteceu no começo de novembro. Ao ligar para o 911, Jayline Barbosa acionou as autoridades para socorrerem seus pais, que desmaiaram depois de terem respirado monóxido de carbono vindo de um gerador. Em entrevista a uma rede de TV, a jovem disse que desbloqueou o celular usando o rosto de seu pai. Com o chamado da criança, os paramédicos chegaram ao local e socorreram os pais. Diversas famílias da região estão sendo obrigadas a utilizar geradores para evitar falta de energia elétrica, uma vez que o local está sendo atingido por fortes ventos e furacões.