Crianças desaparecidas na Amazônia colombiana são encontradas com vida depois de 40 dias

Menores são irmãos e sobreviveram a um acidente de avião que aconteceu no dia 1º de maio

Handout / Colombian Presidency / AFP Membros do Exército posam com quatro crianças indígenas que foram encontradas vivas depois de passar mais de um mês perdidas na selva amazônica colombiana após a queda de um pequeno avião



As quatro crianças que estavam desaparecidas na Amazônia colombiana após a queda de um avião, foram encontradas com vida nesta sexta-feira, 9, confirmou as Forças Militares da Colômbia. Os menores estavam perdidos há 40 dias. “Uma alegria para todo o país! As 4 crianças que se perderam há 40 dias na selva colombiana apareceram vivas”, escreveu o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas. Os menores são irmãos e estavam em um avião que caiu no dia 1º de maio – as crianças têm 13, 9 e 4 anos, além de um bebê de 11 meses. Os adultos que estava na aeronave, incluindo a mãe, morreram no acidente. Dias após o acidente, o líder colombiano tinha declarado que os menores haviam sido encontrados, contudo, ele se desculpou depois por ter feito essas declarações que não eram verídicas. O voo em que as crianças estavam fazia um trajeto entre Caquetá e San José del Guaviare, e, pouco depois da decolagem, o piloto informou haver falhas na aeronave, que desapareceu dos radares na sequência. Quando o avião foi encontrado, logo no início das buscas, também foi localizado três corpos adultos. Desde então eles buscavam pelas crianças.