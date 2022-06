Crise na realeza? Príncipe William é visto vendendo revista no centro de Londres

Vestido a caráter, o duque de Cambridge estava ajudando na distribuição do exemplar ‘The Big Issue’, produto que oferece a desabrigados a oportunidade de ganhar uma renda

Reprodução/Instagram/@cabbie_london Príncipe William sendo tietado por londrinos enquanto vendo revistas no centro da cidade



O Príncipe William foi visto vendendo revistas no centro de Londres nesta quinta-feira, 9. Vestindo colete e chapéu vermelho, ele oferecia para quem passava em Rochester Row, exemplares da revista The Big Issue, que oferece a desabrigados a oportunidade de ganhar uma renda por meio de sua venda ao público. Algumas pessoas que passavam no local reconheceram William e aproveitaram para registrar o momento. “Um encontro inesperado com o príncipe William”, escreveu Vitalijus Zuikauskas em sua conta no Instagram. Neil kramer, outro londrino que presenciou o momento, aproveitou para brincar com a situação. O homem tirou uma foto com o príncipe e escreveu na legenda uma frase que o membro da realeza usou para conseguir vender os exemplares. “Olá, sou William, você gostaria de comprar uma cópia da Big Issue”, postou.

Matthew Gardner, um superintendente aposentado da Polícia Metropolitana de Londres, também se divertiu com a situação e não perdeu tempo de compartilhar o momento em uma rede social. “Que honra compartilhar um momento privado com nosso futuro rei, que é humilde e trabalha silenciosamente para ajudar os mais necessitados. Esses ‘gestos silenciosos’ muitas vezes passam despercebidos”, escreveu. Mas não foi só para fazer fotos com os tietes que William estava lá, ele também vendeu revistas e quando oferecia para alguém e a pessoa dizia que não tinha dinheiro, ele apresentava a máquina de cartão, equipamento que tem sido cada vez mais comum entre os moradores de rua, já que o dinheiro em espécie está diminuindo no Reino Unido.

