Internada, Joelma passa por bateria de exames e descobre motivo de inchaço

Joelma decidiu se internar e fazer um check-up após quatro diagnósticos de Covid-19



Internada desde a última segunda-feira, 6, no Hospital São Luiz, em São Paulo, a cantora Joelma passou por uma série de exames e nesta quinta-feira, 9, o seu diagnóstico foi divulgado. No fim de maio, a artista preocupou fãs após aparecer inchada em um show que realizou em Parauapebas, no Pará, e, como já testou positivo quatro vezes para a Covid-19, ela decidiu fazer um check-up. No boletim médico, foi informado que “durante os exames, a cantora foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus”.

Ainda de acordo com o boletim, “durante a internação, houve melhora significativa do quadro de edema”, que é o inchaço causado por excesso de líquido retido nos tecidos do corpo. Joelma se recupera bem e a previsão é que ela receba alta neste fim de semana. No entanto, por orientação médica, “ela deverá permanecer de repouso em casa por mais sete dias com alimentação adequada e os cuidados necessários”. O boletim foi assinado pela cardiologista Ludmilla Hajjar. Os próximos shows da cantora, marcados para acontecer nas cidades de Alvorada (TO), São Desidério (BA) e Cordeirópolis (SP), foram cancelados.