Crocodilos ‘invadem’ casas na Flórida após passagem do furacão Milton

Os níveis dos rios na região estão alarmantes, com muitos atingindo marcas históricas; especialistas em vida selvagem alertam sobre os perigos que os animais representam em áreas afetadas por enchentes

EFE/Octavio Guzmán A combinação de inundações e a movimentação de animais selvagens exige cautela redobrada



Após a passagem do furacão Milton e chuvas torrenciais na Flórida, a presença de crocodilos em áreas residenciais tem gerado preocupação entre os moradores. Imagens compartilhadas nas redes sociais revelam um crocodilo próximo à entrada de uma casa inundada, além de outro que foi visto atacando uma roda de carro em Fort Myers. Essa situação alarmante destaca os riscos associados a inundações.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os níveis dos rios na região estão alarmantes, com muitos atingindo marcas históricas. O rio Hillsborough, localizado em Zephyrhills, por exemplo, subiu para 4,71 metros, superando o recorde anterior de 1960. As autoridades locais alertam que a situação pode se agravar, com a expectativa de que os níveis das águas continuem a subir nas próximas horas.

Especialistas em vida selvagem estão emitindo avisos sobre os perigos que os animais selvagens representam em áreas afetadas por enchentes. Eles recomendam que a população evite entrar em contato com as águas alagadas, uma vez que a presença de crocodilos e outros animais pode ser uma ameaça à segurança. A combinação de inundações e a movimentação de animais selvagens exige cautela redobrada.

A situação na Flórida é um lembrete da força da natureza e dos riscos que desastres naturais podem trazer. Com as chuvas intensas e a passagem do furacão, a comunidade local enfrenta desafios significativos, não apenas em relação à segurança, mas também à recuperação das áreas afetadas. As autoridades continuam monitorando a situação e orientando os moradores sobre como proceder em meio a esse cenário crítico.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira