Danos causados pelo furacão Milton podem custar mais de US$ 50 bilhões às seguradoras

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Pessoas inspecionam os danos deixados pelo furacão Milton em Siesta Key, Flórida, EUAPessoas inspecionam os danos deixados pelo furacão Milton em Siesta Key, Flórida, EUA



O furacão Milton, que atingiu os Estados Unidos na noite de quarta-feira (9) e deixou ao menos dez mortos, causou danos pela costa do golfo da Flórida que podem ter um impacto de US$ 50 bilhões (R$ 279 bilhões) a US$ 60 bilhões (R$ 334 bilhões) para as seguradoras, segundo estimativas do setor, que está preparado para absorver esses valores, de acordo com várias estimativas divulgadas nesta quinta-feira (10). No entanto, esse custo terá repercussões para o setor de seguros global, diz a revista “Insurance Business”, que coloca o número em até US$ 60 bilhões. De acordo com os analistas da empresa RBC Capital, acredita-se que as perdas podem ser comparáveis às do furacão Ian, que atingiu a Flórida em 2022, e classifica Milton como um dos mais custosos. Mas o setor acredita que pode absorver o impacto com base em melhores contratos de resseguro, ganhos diversificados e reservas financeiras mais fortes, segundo a “Insurance Business”.

Nos últimos anos, as companhias de seguros enfrentaram perdas decorrentes de incidentes desse tipo, o que fez com que as seguradoras e resseguradoras (que fornecem seguros às seguradoras) aumentassem os preços e tornassem mais rigorosas as condições para propriedades de maior risco. De acordo com a “Insurance Business”, as ações de resseguradoras globais, como Swiss Re, Munich Re e Lloyd’s of London, Beazley, Hiscox e Lancashire, caíram nos últimos dias. O Milton atravessou a península da Flórida de oeste para leste entre quarta e quinta-feira, deixando em seu rastro graves inundações causadas pela chuva e pela tempestade, destruição, centenas de milhares de pessoas que tiveram que sair de suas casas e ao menos dez mortos, cinco delas devido a tornados que ocorreram antes da chegada do furacão, que ainda ameaça o sudeste dos Estados Unidos.

*Com informações da EFE

Publicado por Sarah Américo