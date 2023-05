Daniel Ortega expressa solidariedade a Putin após ataque contra o Kremlin

Em carta, o presidente da Nicarágua classificou o ataque como ‘infame’ e disse condenar as formas de ‘terrorismo e fascismo’ que ameaçam os ‘povos livres’

CANAL 6 NICARAGUA / AFP Presidente da Nicarágua enviou uma carta de apoio a Putin após o ataque



O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, expressou solidariedade ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, após um ataque realizado contra o Kremlin. A manifestação aconteceu nesta quinta-feira, 4, em uma carta enviada pelo nicaraguense ao russo. “Com o carinho e a admiração de sempre, nestes dias históricos de comemoração da vitória sobre o nazismo, dias que também são de luta contra os mesmos inimigos da humanidade, saudamos Vossa Excelência condenando o infame ataque realizado ontem por autores conhecidos contra as instalações do Kremlin. […] Nossa condenação é também uma condenação contra todas as formas de terrorismo e contra o fascismo que vem se reproduzindo como o mal, ameaçando povos grandes e livres como o seu povo”, escreveu Ortega no documento. No dia 9 de maio, os russos celebram o Dia da Vitória, marcando a derrota da Alemanha Nazista para a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Ortega disse ainda que “os inimigos da família humana não prevalecerão, assim como não puderam triunfar nas batalhas em que milhões de famílias soviéticas viveram o sacrifício supremo e a glória da vitória que nestes dias é ratificada, com a melhor vontade e empenho”. Putin voltou ao seu escritório nesta quinta. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, negou ligações com o caso, dizendo que seu país não ataca alvos em território russo. O Kremlin também acusou os EUA de planejar o ataque contra a sede do governo, o que foi negado pelos americanos.

*Com informações da EFE