David Beckham é condecorado como cavaleiro pelo rei Charles III e vira sir Beckham

O ex-jogador de futebol David Beckham foi nomeado cavaleiro pelo rei Charles III e passa a ser oficialmente chamado de Sir David Beckham, segundo lista de honrarias divulgada nesta sexta-feira (13). A esposa do ex-atleta, Victoria Beckham, estilista e ex-integrante das Spice Girls, também foi agraciada e passa a ser reconhecida como Lady Victoria. O ídolo inglês, de 50 anos, recebeu o título em reconhecimento à sua contribuição para o esporte e por seu trabalho filantrópico.

Ex-capitão da seleção inglesa e ícone cultural no Reino Unido, ele atua há anos como embaixador do Unicef e de campanhas de combate à malária. Em 2024, foi nomeado embaixador da King’s Foundation, organização beneficente presidida pelo rei Charles III. “Jamais poderia imaginar que receberia tal honra”, afirmou Beckham, ao lembrar de sua origem humilde no leste de Londres e do patriotismo de sua família.

A tradicional lista de condecorações da monarquia britânica — publicada duas vezes por ano, no Ano-Novo e no aniversário oficial do soberano — homenageia figuras que se destacaram em diferentes áreas. Nesta edição, também foram nomeados cavaleiros o ator Gary Oldman, vencedor do Oscar por interpretar Winston Churchill no cinema, e o cantor Roger Daltrey, vocalista da banda The Who, reconhecido por sua atuação na música e no apoio ao Teenage Cancer Trust, instituição voltada ao tratamento de adolescentes com câncer. “É um pouco estranho, mas me sinto orgulhoso de receber esta condecoração, especialmente pelo trabalho com o Teenage Cancer Trust”, disse Daltrey.

Ao todo, mais de 1.200 pessoas foram homenageadas na nova lista. Entre elas está Luke Littler, de 18 anos, o mais jovem campeão mundial de dardos da história, nomeado membro da Ordem do Império Britânico (MBE) — a mesma honraria recebida por David e Victoria Beckham no passado. Além de celebridades, a lista também inclui civis que atuam em causas sociais, como ativistas que combatem a violência com armas brancas no Reino Unido.

Publicada por Felipe Dantas