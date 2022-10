De arremesso de canguru a urso de três cabeças: Veja as fotos mais engraçadas da vida selvagem

Prêmio ‘Comedy Wildlife Photography Award’ tem votação popular e ganhador vai ser revelado no dia 8 de dezembro

Reprodução/Jennifer Hadley/Comedy Wildlife 2022 - Alex Pansier/Comedy Wildlife 2022 - Michael Eastwell/Comedy Wildlife 2022 - ee Zhengxing/Comedy Wildlife 2022 Finalistas vão ser escolhidos no dia 8 de dezembro



Foram divulgadas nesta sexta-feira, 21, as fotos finalistas do concurso Comedy Wildlife Photography Award, que premia as fotos mais engraçadas da vida selvagem. Ao todo são 40 fotos selecionadas e os internautas podem votar na que eles mais gostarem. Para isso, basta acessar o site Affinity Photo People’s Choice Award e escolher uma até o dia 27 de novembro. Os vencedores vão ser divulgados no dia 8 de dezembro. Dentre todas as fotos finalistas, algumas têm chamado mais atenção, seja por imitar situações do dia a dia humano, como dois macacos brincando de enfermeiros e pinguins discutindo, ou por apresentarem uma realidade distorcida, como é o caso de um urso de três cabeça. o Comesy Wildlife nasceu em 2015 e tornou-se uma competição de renome global que é vista por milhões de pessoas todos os anos. A competição, permite que qualquer pessoa possa participar, sejam amadores ou profissionais da fotografia. Confira alguns ganhadores: