Comerciante é preso por racismo após dizer que pele de candidata a emprego era ‘abaixo do padrão’

Homem, que é chinês e não fala português, apontou para pele de mulher para justificar sua rejeição; caso aconteceu na Zona Norte do Rio de Janeiro

Reprodução/TV Globo Comerciante chinês escreveu texto para os policiais e foi preso



Um homem foi preso no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 21, após ser acusado de racismo. O crime foi denunciado por Beatriz Souza, uma mulher negra de 27 anos, que se candidatou para vaga de emprego em loja no Méier, na Zona Norte da capital fluminense. O responsável pelo bazar, que é chinês e não fala português, negou o emprego à Beatriz e apontou o dedo para o braço dela, a fim de indicar o tom de sua pele. Policiais foram chamados e, quando chegaram ao local, o comerciante escreveu um texto no tradutor de seu celular, afirmando que “a mulher tinha uma pele abaixo do padrão, então não foi recrutada”, informou a Secretaria de Governo do Estado. O homem foi para delegacia na região da Tijuca, onde ficou detido.