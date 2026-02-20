De multa à prisão perpétua: qual será o futuro judicial do ex-príncipe Andrew?

Suspeito de repassar informações confidenciais a Jeffrey Epstein, o irmão do rei Charles III enfrenta um cenário legal complexo que inclui devassas em suas propriedades e risco de novas acusações

DANIEL LEAL / AFP Ex-príncipe Andrew foi preso na quinta-feira (19), e prisão abre dúvidas sobre seu futuro



A prisão do ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, abriu uma série de incertezas sobre seu futuro judicial. Detido por suspeita de “má conduta no exercício de um cargo público”, ele agora aguarda os desdobramentos da investigação, que pode resultar em denúncia formal, arquivamento ou até novas acusações.

Andrew é investigado por supostamente ter repassado informações potencialmente confidenciais ao financista americano Jeffrey Epstein, com base em e-mails extraídos dos chamados “arquivos Epstein”. O material incluiria relatos de viagens oficiais à Ásia e dados sobre oportunidades de investimento no Afeganistão, quando ele atuava como enviado especial do Reino Unido para o Comércio Internacional, entre 2001 e 2011.

De acordo com o advogado constitucionalista Mark Stephens, do escritório Howard Kennedy, o crime investigado é considerado incomum e difícil de provar. Não há um parâmetro legal fixo que determine as penas aplicáveis em caso de condenação.

Se for formalmente acusado e condenado, Andrew pode receber desde uma multa até prisão perpétua. Para isso, porém, seria necessário comprovar que ele teve a intenção de usar sua posição pública para benefício próprio ou de terceiros — ponto que especialistas avaliam como juridicamente complexo.

Quais são os próximos passos?

Até o momento, nenhuma acusação formal foi apresentada. Após a detenção, Andrew foi liberado enquanto a investigação segue em andamento. A prisão, no entanto, permitiu que a polícia realizasse buscas em duas de suas residências sem mandado judicial, com o objetivo de reunir provas e confrontar eventuais contradições em seu depoimento.

Ele pode ser convocado para novos interrogatórios. Dependendo do material coletado, os investigadores podem optar por formalizar a denúncia ou encerrar o caso.

Também existe a possibilidade de surgirem indícios de outros crimes relacionados ao caso Epstein. Andrew já foi acusado pela australiano-americana Virginia Giuffre de agressões sexuais ocorridas quando ela tinha 17 anos — acusações que ele sempre negou. Até agora, nenhuma dessas denúncias foi alvo de investigação formal no Reino Unido.

Ele pode alegar imunidade?

Outro ponto que pode influenciar o desfecho do caso é a eventual invocação da chamada “imunidade soberana”, princípio jurídico ligado à monarquia britânica segundo o qual o soberano não pode ser processado.

Embora tenha perdido títulos monárquicos, especialistas avaliam que Andrew poderia tentar alegar que era príncipe no momento dos fatos investigados. Como se trata da primeira vez, na história moderna, que um membro da realeza britânica é detido, a aplicação desse princípio ainda não foi testada nos tribunais.

Há, contudo, a possibilidade de que o rei Charles III impeça que o irmão recorra a esse argumento, já que o monarca afirmou estar disposto a colaborar com as autoridades.

Diante desse cenário, o futuro judicial do ex-príncipe permanece indefinido e dependerá tanto da evolução das provas quanto das decisões jurídicas que poderão criar precedentes inéditos no Reino Unido.

*Com informações da AFP