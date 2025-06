Defesa Civil de Gaza afirma que forças militares israelenses mataram 35 pessoas

O conflito começou em 7 de outubro de 2023 com o ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas contra o sul de Israel

EFE/EPA/HAITHAM IMAD Mais de 56.000 palestinos, também civis em sua maioria, morreram na ofensiva militar israelense em Gaza



A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou que o Exército israelense matou 35 pessoas nesta quinta-feira (26) no território palestino, devastado por mais de 20 meses de guerra. “Trinta e cinco pessoas morreram desde o amanhecer, durante diversas operações militares israelenses na Faixa de Gaza”, afirmou o porta-voz da organização de primeiros socorros, Mahmud Bassal.

O conflito começou em 7 de outubro de 2023 com o ataque sem precedentes do movimento terrorista Hamas contra o sul de Israel, que resultou na morte de 1.219 pessoas, a maioria civis. Mais de 56.000 palestinos, também civis em sua maioria, morreram na ofensiva militar israelense em Gaza, segundo os dados do Ministério da Saúde do território, que a ONU considera confiáveis.

