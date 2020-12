Colégio Eleitoral oficializa vitória de Joe Biden como presidente eleito dos EUA

Após 41 dias do pleito, delegados confirmam a vitória do candidato democrata; Congresso americano deverá oficializar o resultado da corrida presidencial no dia 6 de janeiro

EFE/EPA/JIM LO SCALZO Joe Biden derrotou Donald Trump na corrida pela Casa Branca.



Mais de um mês depois do fim da votação para a eleição presidencial dos Estados Unidos, os delegados confirmaram a vitória do candidato democrata Joe Biden ao cargo. Segundo as autoridades, ele ultrapassou a marca de 270 votos no Colégio Eleitoral, mínimo para que o presidente seja eleito, e conta com 302 delegados no momento. Ele derrotou o atual presidente, Donald Trump, que não conseguiu vencer em estados-chave. O Congresso americano deverá oficializar o resultado da corrida presidencial no dia 6 de janeiro de 2021.

As projeções da imprensa norte-americana apontavam o democrata como o novo presidente dos EUA. Para derrotar Trump, Biden precisou virar a votação em estados-chave, como a Pensilvânia, o Wisconsin, o Michigan e a Georgia. O republicano tentou judicializar os resultados, mas foi derrotado repetidamente durante suas tentativas. Até o momento, Trump não reconheceu a derrota para o democrata e segue assumindo os créditos pelo início da vacinação do país contra a Covid-19, que começou nesta segunda-feira, 14.