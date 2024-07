Delegados republicanos usam curativo falso na orelha em apoio a Donald Trump

Ex-presidente sofreu uma tentativa de assassinato no último dia 13 e foi atingido por um tiro de raspão; discurso oficial da candidatura ocorre nesta quinta

EFE/EPA/ALLISON DINNER Delegados do Arizona usam bandagens na orelha direita em solidariedade ao candidato presidencial republicano e ex-presidente Donald Trump



Durante Convenção Nacional Republicana em Wisconsin, nos Estados Unidos, participantes usaram, em apoio a Donald Trump, curativos falsos na orelha direita. Isso porque o ex-presidente dos EUA levou um tiro no último dia (13) e acabou acertando o rosto do republicano. A nova tendência de usar curativos foi iniciada por Joe Neglia, delegado do Arizona, que criou seu próprio adereço como homenagem a Trump, e assim, outros delegados começaram a fazer o mesmo. Evento durará quatro dias e será marcado pelo discurso de Trump em horário nobre nesta quinta-feira (18), momento em que ele aceitará a indicação do partido para enfrentar, novamente, o democrata Joe Biden.

